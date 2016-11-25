Берн, 25 ноября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о том, что в Швейцарии в результате ДТП погибла 19-летняя внучка бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева Диана, соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщили в пресс-службе посольства России.

Frank Morales R Траурная свеча

«Мы можем подтвердить, — сказал представитель посольства. — Погибшая являлась внучкой Платона Лебедева».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Швейцарии в ДТП погибла 19-летняя Диана Лебедева и ее 23-летний друг. Трагедия произошла в четверг, 24 ноября, у деревни Кастагнола в кантоне Тичино.

По некоторым данным, транспортное средство и тела молодых людей были извлечены со дна озера с помощью специальной техники.

Читайте также: В Швейцарии в ДТП погибла внучка Платона Лебедева — СМИ