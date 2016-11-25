Вашингтон, 25 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум.



Иван Константинович Айвазовский. Закат. 1866

Дела с новым боевым кораблем прибрежной зоны ВМФ США идут не очень гладко. Это скоростное судно подвергалось критике то за недостаточные вооруженность, крепость, то за недостаточность экипажа, подверженность коррозии и при всем при этом дороговизну. За последние несколько месяцев четыре корабля-невидимки — половина всего их флота — столкнулись с серьезными поломками двигателей, признаками системных проблем в конструкции корабля и процедурах его управления. Как будто этого было мало, но теперь ВМФ приходтся защищаться в суде от обвинений о том, что они украли конструкцию судна, пишет Дэвид Экс в статье для Daily Beast.

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С иском в адрес ВМФ США обратился известный конструктор кораблей Дэвид Джайлз.

Если судья Федерального претензионного суда США Чарльз Леттоу вынесет решение в пользу Джайлза, правительству США придется раскошелиться, и, возможно, по-крупному. Вердикт судьи станет еще одним пятном на репутации боевого корабля, который должен был вывести ВМФ США в XXI век. Решение суда будет оглашено в начале 2017 года.

80-летний Джайлз подал иск в 2012 году через его компанию Fastship, утверждая, что ВМФ нарушил его патентные права. Согласно патентам, выданным Джайлзу в 1992 и 1993 годах, судно было сконструировано таким образом, чтобы корабль, по сути, скользил по воде. Это достигалось с помощью плоского днища в задней части корабля и подачи воды под большим давлением через неё во время движения крейсера. Благодаря своей конструкции, отмечает Джайлз, судно могло развивать скорост 50 узлов, в отличие от других кораблей с V-образным корпусом.

Проект создания быстроходного грузового корабля так и не смог состояться из-за увеличения затрат и мирового финансового кризиса 2008 года. Спасти проект могло сотрудничество с компанией Lockheed Martin, которая в начале 2000-х годов участвовала в тендере на постройку кораблей прибрежной зоны для ВМФ.

В 2002 году обе компании заключили «стратегическое партнерство», в рамках которого, по словам Джайлза, Fastship передала свои разработки и данные испытаний. Джайлз добавил, что ранее Fastship также конфиденциально направляло ВМФ подобную информацию. В 2004 году же компания Lockheed Martin разорвала отношения с Fastship, после того как направила ВМФ проект судна, которое, по словам Джайлза, соответствовало его конструкции.

ВМФ активно отвергают претензии Джайлза, тогда как Департамент юстиции страны активно защищает морское ведомство. Минюст также привлек эксперта Дональда Блаунта, который утверждает, что любой конструктор мог бы создать проект Джайлза. В свою очередь, Fastship привлекли известного ученого США Ричарда Гарвина, участвовавшего в разработке ядерной бомбы и первого спутника США.