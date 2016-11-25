Москва, 25 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Если странам ОПЕК не удастся достичь договоренности о заморозке добычи нефти 30 ноября, это опустит рубль до уровня 67−68 рублей за доллар, затем повышение ставки ФРС США ослабит российскую валюту до отметки 72 рубля за доллар. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября главный специалист АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя динамику курса валют на ближайшее время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Нефть марки Brent пошла на небольшую коррекцию после активного роста, сейчас цена 48,5 долларов за баррель, наши аналитики видят диапазон для покупки в районе 48 с целью в 50,5−51 за бочку. Драйвером к росту по-прежнему является предстоящие заседание ОПЕК, на котором ожидается подписание договоренности о заморозки, либо даже снижении добычи нефти», — отмечает он.

Главным лоббистом в этом вопросе выступает Саудовская Аравия, которая предлагает распределить объем заморозки на всех членов картеля пропорционально, напоминает эксперт. «Не все с этим согласны — Иран, к примеру, еще не вышел на досанкционные объемы добычи нефти, в связи с чем не хочет брать на себя бремя по заморозке. И, все же, если договоренности будут подписаны, нефть устремится к 58 долларов за баррель», — прогнозирует он.

Но есть и факторы, работающие на снижение цены Вrent в сторону 42 долларов за баррель, а именно — в ноябрьском докладе ОПЕК была информация о том, что коммерческие запасы сырой нефти в мире на конец третьего квартала 2016 года достигли 3,052 млрд баррелей, рассказал Королев. «Это на 67 млн баррелей больше, чем в начале 2016 года, и на 340 млн баррелей выше среднего уровня за последние 5 лет. При этом мировая добыча на конец октября превышала спрос на 1,1 млн баррелей в день. Зимой избыток может увеличиться до 2 млн баррелей в сутки — важно помнить, что спрос на нефть традиционно падает в этот период», — пояснил аналитик.

Королев прогнозирует, что курс доллара остается до 30 ноября в диапазоне 64 — 65 рублей за единицу американской валюты, а далее «будет решение ОПЕК, и в случае заморозки курс изменится до 62−63 рублей за доллар».

«В случае же отсутствия договоренности курс полетит к 67−68 с перспективой от 72 рублей за доллар в декабре на повышении ставки ФРС США. Федеральная резервная система вряд ли будет откладывать повышение: во-первых, Трамп неоднократно говорил о низких ставках ФРС, во-вторых, экономические показатели уже позволяют это сделать», — говорит он.

В пользу доллара за 70 рублей следует отметить тот факт, что российские банки продолжают фиксировать отток валюты с клиентских счетов, при этом возможности покрывать их с помощью накопленных резервов исчерпаны, полагает эксперт. «Запасы валюты на корсчетах и депозитах в иностранных банках составляли 47 млрд долларов. Эти деньги — ликвидные активы в иностранных юрисдикциях. С начала года банки тратили резервы: валюту конвертировалась в рубли, что поддерживало курс нефтедоллара. С октября процесс остановился, и теперь банкам придется распродавать евробонды — в октябре уже на 2,3 млд рублей. Плюс ситуацию усугубляет надвигающийся пик погашений внешнего долга, по графику в декабре это 13,4 млрд долларов», — рассказал Королев.