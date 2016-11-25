Ставрополь, 25 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР Невеста по принуждению

В Ставропольском крае трое молодых людей попытались похитить девушку, чтобы затем один из них на ней женился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, трое друзей 19, 20 и 22 лет залезли в дом 16-летней девушки в селе Северном Александровского района и, угрожая ножом ее матери, похитили школьницу.

На девушке хотел жениться один из похитителей. Парни отвезли девушку к родственникам парня в соседний хутор и оставили там.

Вскоре родственники девушки нашли ее и забрали у родственников несостоявшегося жениха.

Похитители вскоре также были найдены. Сейчас решается вопрос об их аресте.

Похищение невест, особенно несовершеннолетних, является уголовным преступлением. В отношении парней возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Им грозят тюремные сроки.

Напомним, ранее на Ставрополье происходили подобные истории. В 2015 году девушку увезли родители несостоявшегося жениха в Ростовскую область.

Похищения людей на Ставрополье нередко вызваны и другими мотивами. К примеру, в мае текущего года жителя Ставрополья похитили и увезли в Дагестан, чтобы тот ответил за мошенничество своего племянника. Последний продал похитителям квартиру по подложным документам.

В октябре 2015 года жители Кабардино-Балкарии похитили 33-летнюю жительницу Минеральных вод и пытались вывезти к себе в республику, но женщина была вовремя освобождена.

В городе Новопавловске молодые люди похитили двух подростков, отвезли их к берегу озера, где избили в наказание за обиду своего товарища, страдающего психическим заболеванием.

А в августе 2015 года двое ставропольцев похитили должника и заставили его рыть себе яму. Мужчине удалось выбраться из багажника автомобиля, куда его поместили после того, как он выкопал себе яму. В апреле 2015 года трое похитителей были осуждены условно за похищение жителя села Саблинского. Мужчину отвезли на ферму, чтобы тот отрабатывал там свои долги разнорабочим.