Москва, 25 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Киев не выполняет договорённостей, достигнутых как в рамках контактных групп, так и в рамках «Нормандского формата». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ от 25 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Процесс внутриукраинского урегулирования идет весьма непросто. Не получают практического воплощения в полном объеме не только положения минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г., но и достигнутые, в том числе на высшем уровне в «нормандском» формате договоренности, призванные содействовать достижению скорейшего разрешения острейшего кризиса на Украине. «Пробуксовывает» работа Контактной группы и ее профильных подгрупп. Ответственность за это лежит на киевских властях, которые откровенно саботируют реализацию Минских соглашений», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в таких условиях свою задачу российская сторона видит в том, чтобы «призвать западных партнеров, имеющих влияние на руководство Украины, побудить Киев неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в рамках минского процесса»: «С учетом имеющейся договоренности лидеров «нормандской четверки» по итогам саммита в Берлине 19 октября 2016 г. и поступившего от Германии и Франции соответствующего приглашения МИД России готовится к проведению в Минске 29 ноября с.г. новой встречи министров иностранных дел в «нормандском» формате. Рассматриваем ее как продолжение совместной практической работы по достижению мирного урегулирования и приданию ему дополнительного импульса. Эта встреча призвана поддержать усилия не только по вопросам безопасности, гуманитарным и экономическим проблемам, но и продвижению пакета политических реформ, о котором наши западные и украинские коллеги по «нормандскому» формату постоянно почему-то «забывают».

В министерстве напомнили, что в Берлине «19 октября с.г. лидеры «нормандского квартета» договорились о том, что действия на политическом треке и в вопросах безопасности должны быть синхронны и последовательны».