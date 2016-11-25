Москва, 25 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Россия может только приветствовать возможную активизацию США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта после победы Дональда Трампа на президентских выборах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 24 ноября.

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Отвечая на вопрос о том, как МИД России относится к возможной активизации американского посредничества в 2017 году после победы Трампа на президентских выборах, Захарова заявила: «Я считаю, что всегда есть, к чему стремиться в том, что касается интенсификации работы сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ. Говорить о том, что у нас есть некие конкретные оценки персональных усилий, в данном случае нельзя. Я бы сегодня не стала давать каких бы то ни было конкретных оценок. Повторю, учитывая сложность этой проблемы, печальные новости из этого региона и то, что эта проблема связана непосредственно с судьбой живущих там людей, можно пожелать сопредседателям МГ ОБСЕ еще большей интенсификации усилий. В данном вопросе от интенсификации хуже не станет. Нужно прикладывать значительные усилия для продвижения этого процесса вперед. Это мы можем только приветствовать».

Захарова также ответила на вопрос относительно того, что США и Франция объявили о смене сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и планирует ли российская сторона сменить сопредседателя. «Полагаем смену сопредседателей со стороны США и Франции рутинной ротацией послов. Они отработали определенный срок на данном направлении и переводятся на другой участок. Мы не видим в этом никакой политической составляющей», — сказала представитель российского МИД.

При этом она подчеркнула, что сопредседатель с российской стороны Игорь Попов продолжает заниматься проблематикой нагорно-карабахского урегулирования.

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, особенно в азербайджанских СМИ, появился ряд статей, прогнозирующих активизацию США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

На это заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк, которая в рамках регионального визита посетила Ереван, Тбилиси и Баку, заявила, что США настоящее время находятся в переходном периоде и детали политики новой президентской администрации станут известны позже. «Нам нужно время, чтобы подготовиться к этим вопросам. Когда новый президент и новая администрация примутся за работу, мы будем готовы говорить об этом более подробно. Но могу сказать, что я работала как с республиканскими, так и с демократическими администрациям, и содействие, направленное на урегулирование карабахского конфликта, в рамках Минской группы ОБСЕ было одинаковым», — сказала Бринк.

Между тем бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, бывший посол США в Азербайджане Метью Брайза считает, что очень рано делать прогнозы по поводу политики Трампа на международной арене и в частности в Закавказье.

«Я никогда не слышал от него никаких заявлений по Южному Кавказу. Я буду удивлён, если вы приведёте хоть один примет подобного заявления. Он человек, который не имеет опыта не только во внешней, а в политики вообще. Я уверен, что он никогда не думал о Южном Кавказе, буду удивлён, если он вообще слышал о каком-либо конфликте в этом регионе. Он не говорил ничего внятного о внешней политике, кроме желания установить хорошие отношения с Россией. Ничего другого нам неизвестно», — сказал Брайза в интервью армянской газете «168 жам».

Он также напомнил, что сотрудничество вокруг нагорно-карабахского конфликта между США и Россией было очень эффективным даже тогда, когда в Грузии всё было очень напряжено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик покинет должность сопредседателя и станет партнёром в российской юридической компании.

«Я оставлю должность сопредседателя Минской группы ОБСЕ 31 декабря. Для меня было честью более 30 лет служить в Госдепе», — 21 ноября на своей странице в микроблоге Твитер написал дипломат. В следующей записи Уорлик проинформировал, что станет партнёром в самой большой и авторитетной юридической фирме России, дав ссылку на сайт компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры».

В октябре Франция — ещё одна страна-сопредседатель в Минской группе, также заявила о смене своего сопредседателя. Новым французским представителем в группе стал Стефан Висконти, который заменил на этом посту Пьера Андрие.