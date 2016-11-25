Калининград, 25 ноября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Преподаваемая в калининградских школах новейшая история внушает детям, что Калининградская область — чужая земля. Такое мнение высказал калининградский поэт, руководитель творческого союза «Балтийское вече» и главный редактор одноимённого журнала Владимир Белалов, выступая на литературном вечере в Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

Из архива археолога В. Кулакова Фрагмент капители в Мальборке (Польша): борьба пруссов с крестоносцами

«Преподаваемая в калининградских школах новейшая история внушает нашим детям то, что это для нас чужая земля, — сказал Белалов. — Невозможно выйти из дому, не увидев многого немецкого. Выходишь и видишь «Кёнигсбекер» (сеть калининградских пекарен — ИА REGNUM ) и другие такого значения названия. Этого нельзя допускать потому, что тогда нас действительно попросят собрать чемоданчики и убраться отсюда».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что накануне на имя врио калининградского губернатора Антона Алиханова было направлено письмо общественников и историков, где в частности было сказано, что содержание регионального школьного курса «История Западной России» — цитата — «способствует воспитанию учащихся в духе идей прогерманской ориентации».

В частности историк Владимир Шульгин обращает внимание на следующий пассаж в учебнике истории для 10−11-х классов, соавтором которого, кстати, выступил ректор Балтийского федерального университета им. Канта Андрей Клемешев: «Война пришла неожиданно. Советские войска в районе Ширвиндта 17 августа 1944 года вышли на границу между СССР и Германией». По мнению Шульгина, «детям Калининградской области предлагается почувствовать себя на стороне Германии: это для немцев в 1944 году «война пришла неожиданно»?»

«Польше отдали после войны две три Восточной Пруссии, и они не собираются с ней расставаться, — продолжил на вечере калининградский поэт Белалов. — Об этом и близкого намёка нигде нет, ни в многочисленных организациях, ни в прессе. А почему у нас такой ажиотаж?»

По словам Владимира Белалова, «наша задача — помочь институтам власти, образования и культуры, дать им возможность своими усилиями культивировать новое историческое направление в Калининградской области».

Речь, уточнил литератор, идёт об этапе тесного сотрудничества Древней Руси с землями, где проживали прусские племена, а сама эта территория называлась на Руси Порусье, позже трансформировавшееся в Пруссию.

«Порусье контролировало Новгородское княжество, и все структуры той поры завязаны на этом, — рассказал Белалов. — Челны перевозили отсюда янтарь через море, по рекам в Новгород, он там перерабатывался и распространялся по всем частям света: в Китай, Персию, Скандинавию и Европу. Попадание янтаря в Новгород, в его мастерские — это не случайность, это показатель того, чем была эта территория с древних времён».

«Это моё частное мнение, но я считаю, что знание истории до глубины IV века, знание истории более позднего периода, начиная с XIV века и до наших дней, и понимание, что территория, где мы с вами живём, насчитывает восемь культурных слоёв, — всё это даёт нам право говорить, что и город, который раньше здесь был, и эта земля принадлежала древним славянским племенам, пруссам, литвягам и другим. Наша задача — просвещение», — подытожил поэт.

ИА REGNUM дополняет, что известный в Калининграде археолог, эксперт по древним пруссам Владимир Кулаков в интервью порталу «НьюсБалт» заявил, что «в историческом плане немцы — временщики на земле калининградской».

«Надо понимать, что немцы — пришельцы здесь, — сказал историк. — А большинство из жителей Калининградской области считает их автохтонами. Это глубочайшая ошибка. Мало того, они сюда пришли с огнём и мечом. Если мы пришли сюда освободить землю от нацизма, то они пришли сюда оккупантами. Этот аспект определяющий».

«С этим надо работать не только на уровне журналистики, но и науки. Это очень серьёзный, может быть, даже историософский во многом вопрос», — считает Кулаков.