Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Житель Петербурга перерезал веревки промышленному альпинисту, который вел покрасочные работы на фасаде жилого дома в Московском районе Петербурга. Только благодаря страховке альпинист остался жив. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

sabina kos Альпинисты на восхождении

Инцидент, как сообщили 25 ноября в петербургской полиции, произошел еще в понедельник, 21 ноября. По версии следствия, 34-летний неработающий мужчина, находясь в своей квартире на 5-м этаже дома 10 на улице Типанова, из хулиганских побуждений из окна ножом перерезал силовой трос.

«На тросе было закреплено снаряжение для промышленного альпинизма, в котором находился 36-летний работник», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу ранее сообщили, что промышленный альпинист красил фасад дома на уровне 5-го этажа, когда один из жильцов дома с балкона стал угрожать ему, требуя прекратить работы.

«После чего последний перерезал две веревки, которые располагались ниже уровня альпиниста», — добавили в СКР.

Жизнь альпиниста спас сработавший страховочный трос.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Злоумышленник был задержан, но затем отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит длительный срок лишения свободы.