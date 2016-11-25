Новая Ладога, Ленинградская область, 25 ноября, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Чем живет Новая Ладога, знают немногие, несмотря на то, что город расположился рядом с очень знаменитым соседом. В 15 километрах выше по реке находится село Старая Ладога, по археологическим данным — древнейший город Руси (и возможная столица государства Рюрика).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Часть Новоладожской школы искусств

В XIV—XV веках на полуострове Медведец, неподалёку от Ладоги был заложен Николо-Медведский монастырь. А в 1704 году на этом месте, согласно петровский воле, был основан город Новая Ладога. Повелением царя в устье Волхова была устроена верфь. Из разных городов России сюда доставили около двух тысяч работников, а с соседних верфей направили корабли — образцы для строительства. В последующие пятнадцать лет здесь было построено около 160 судов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Буксирный пароход «Харьков»

Спустя девять лет началось строительство Староладожского канала. В то время намерение поддержки торговли через Балтику с Европой было проблематичным без расширения водных путей. Строительство Староладожского канала (Императора Петра Великого, Петровского) было предначертано буйным нравом Ладожского озера. Переход судов по озеру являлся одним из самых трудных и небезопасных — частые штормовые ветра на Ладоге были причиной гибели большого множества кораблей, доставлявших строящемуся Петербургу в больших количествах продовольствие и строительные материалы.

Руководил строительством видный военный и государственный деятель, граф Буркхарт Христофор фон Миних. В 1731 году судоходство по каналу было полностью открыто. На протяжении всего XVIII века он оставался самым современным в гидротехническом отношении среди всех европейских каналов. Долгие годы Петровский канал играл важнейшую роль в жизни Новой Ладоги и Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На берегу Новоладожского канала

Не в последнюю очередь прославил город Суздальский полк под командованием Александра Суворова, который составил там свою инструкцию — «Полковое учреждение». К 1866 году параллельно Ладожскому каналу по берегу Ладожского озера был прорыт новый, более глубокий канал, названный Новоладожским.

В годы Великой Отечественной войны в городе находился штаб и дислоцировались корабли Ладожской военной флотилии. Они сыграли большую роль в поддержке сообщения с осаждённым Ленинградом по легендарной Дороге жизни. Рабочие в сложнейших условиях восстанавливали повреждённые немецкими снарядами суда. Сегодня в память о тех событиях в Новой Ладоге названа набережная и установлен мемориальный комплекс в честь моряков Ладожской военной флотилии и речников Северо-Западного речного пароходства, охранявших водную трассу Дороги жизни и обеспечивших транспортную связь блокадного Ленинграда со страной (в комплекс входит тральщик «ТЩ-100» и теплоход «Харьков»)

Юлия Карнаева ИА REGNUM Памятник Ладожской флотилии — тральщик ТЩ-100

После завершения войны в Новой Ладоге продолжала развиваться деятельность по обслуживанию водных перевозок. Основанный в 1940 году Новоладожский судоремонтный завод стал опорной базой Северо-Западного речного пароходства. В последующие годы в Новой Ладоге открыли свои филиалы многие ленинградские предприятия. В те времена население составляло более 11 тыс. человек. Основными предприятиями были судоремонтный завод «Лаконд» («Мезон») и колхоз имени Калинина. Сегодня полноценно функционирует только ООО «Ладожская верфь», бывший колхоз Калинина, на территории которого сосуществуют разные предприятия.

Практически все трудоспособное население Новой Ладоги уезжает работать в Петербург, несмотря на плохое сообщение между городами. Добраться до города на прямом автобусе можно лишь два раза в сутки. Проходящие идут до деревни Юшково, откуда потребуется добираться на машине.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Церковь Климента Римского и Петра Александрийского. Рядом — могила Кулагина

Тех, кто остается в городе, можно условно разделить на две части: занимающиеся рыболовным промыслом и судостроительными (судоремонтными) работами. Для первых важное значение имеют ОАО «Новоладожская рыбная компания» и рыбный рынок в Юшково, а для других — судостроительные цеха на территории «Ладожской верфи».

Новая Ладога с давних пор снабжала Петербург и Ленинградскую область самой свежей рыбой. Однако в последние годы улов значительно уменьшился отчасти из-за браконьеров, отчасти из-за нечистот, которые сбрасывают в Волхов с заводов ближайших крупных поселений.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Канал в Новой Ладоге

На «Ладожской верфи» тоже не все гладко. И хотя значительная часть судовладельцев Петербурга ставит сюда свои теплоходы на отстой и ремонт, многие станки устарели и требуют замены, а для развития не хватает госзаказов.

Среди достопримечательностей «уездного городка», каковым Новую Ладогу можно назвать и сегодня, небольшие церквушки и монастыри: церковь Спаса Нерукотворного образа, Климентовская церковь, Николо-Медведский монастырь. О проживающих здесь людях многое может рассказать недавно появившийся памятник бездомной собаке Юрику. Средства на него жители города собирали сами в течение полугода. Бездомный пес участвовал во всех значимых событиях города — был на парадах, торжественных линейках, снимался в фильмах, а в будние дни провожал и встречал детей из школы, охраняя от пьяных. Вскоре пес пропал. Местные жители его долго искали, но безуспешно. Позже стало известно, что пса застрелили. Средства на установку памятника доброму другу ладожан приходили не только от неравнодушных жителей Волховского района, но и со всей страны. В ближайшем будущем на постаменте планируют установить табличку с надписью «Он научил нас быть людьми».