Севастополь, 25 ноября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Севастополя утвердили во втором чтении изменения в закон о патентной системе налогообложения, увеличив ставку налога от одного процента до четырех. Документ принят большинством голосов на заседании регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

Как сообщил докладчик депутат Вячеслав Аксенов, необходимость в поправках возникла в связи с изменениями федерального законодательства.

С 1 января 2017 года в Севастополе заканчивается срок действия пониженной ставки в размере 1%, но во избежание резкого роста налоговой нагрузки на налогоплательщиков законопроектом на 2017−2021 годы устанавливается ставка налога по патентной системе налогообложения в минимально разрешенном Налоговым кодексом РФ размере — 4%.

Проектом закона также вводится норма, смягчающая рост налоговой нагрузки в сельской зоне Севастополя. В некоторых муниципальных округах устанавливаются понижающие коэффициенты для исчисления налога (от 0,7 до 0,9) — «для стимулирования предпринимательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 1 января увеличены ставки налогов для малого бизнеса. Местные парламентарии утвердили пониженные ставки — «не более 2/3 от максимально возможных по налоговому кодексу».