Москва, 25 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. На открытии торгов 25 ноября курс рубля снизился по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:02 мск стоимость доллара увеличилась на 31 копейку и достигла 64,8 рублей. Стоимость евро выросла на 56 копеек и составила 68,58 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Курс доллара к рублю вырос на 61,92 копейки и достиг 64,62 руб. Курс евро к рублю вырос на 3,15 копейки — до 68,08 руб. Стоимость нефти марки Brent по состоянию на 10:52 мск составляет $48,38 — котировки снизились на 1,302.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер считает, что доллар против корзины резервных валют остается вблизи максимальных значений за последние 14 лет. Приток капитала в США продолжается за счёт объявленного избранным президентом США Дональдом Трампом нового курса экономики, а также за счёт планов ФРС по ужесточению монетарной политики (предусматривает воздействие властей страны на количество денег в обращении для стабилизации цен и роста реального производства).