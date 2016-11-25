Екатеринбург, 25 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Свердловской области совокупный долг потребителей тепла и горячей воды за первые десять месяцев 2016 года составил 6,8 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

Baikalfinans.com Долг за отопление

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, задолженность возросла на 5%. Наибольшие долги перед компаниями Свердловского филиала «Т Плюс» в размере 5,2 миллиарда рублей у управляющих компаний и жилищно-коммунальных хозяйств. Их долг увеличился в сравнении с прошлым годом на 6%. Долг бюджетных организаций Свердловской области составляет чуть более 344 миллиона рублей, частников — свыше 180 миллионов, долг промышленных предприятий снизился на 37% и составил 133 миллиона рублей.

Самая большая задолженность за поставки тепла у потребителей Екатеринбурга. Совокупная сумма долга за тепло компаний, коммерческих и бюджетных предприятий и физических лиц Екатеринбурга превышает четыре миллиарда рублей.

В пресс-службе «Т Плюс» отметили, что в текущем году юристы компании подали в арбитраж 893 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 6,15 миллиардов рублей, из которых 339 были удовлетворены полностью, а 22 частично. Остальные иски на данный момент находятся в производстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году юристами свердловского филиала было подано 652 исковых заявлений в арбитражный суд на общую сумму порядка 3,8 миллиарда рублей. Тогда, за 2015 год совокупная сумма долга за тепло и горячую воду выросла с 6,5 (на начало года) до 6,8 (на конец года) миллиардов рублей.

«Нас радует, что сумма долга практически не выросла. Нас не радует, что она совсем не уменьшается», — сообщила пресс-секретарь филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Светлана Тимченко. Она заверила, что даже из-за «астрономической» задолженности отключений тепла и горячего водоснабжения для простых жителей города и области не будет, так как это запрещено законодательно, но наличие такой дебиторской задолженности ограничивает действия компании. «Эти средства могли бы пойти на развитие сетей, на установку более высокотехнологичных материалов, модернизацию оборудования», — заявила Светлана Тимченко.

Она подчеркнула, что большинство граждан добросовестно и своевременно оплачивают коммунальные услуги, и если их управляющая компания имеет задолженность, то они вправе потребовать отчёт.