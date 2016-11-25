Чебоксары, 25 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по делу о подкупе участников аукциона. Обвинительные приговоры выслушали 43-летняя горожанка, которая возглавляла юридический отдел одной из строительных организаций, и двоё её знакомых. Всё они получили реальные сроки лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Следствием и Московским районным судом Чебоксары установлено, что 25 июня 2015 года в Чебоксарах женщина, работавшая на тот момент начальник юротдела одной из стройфирм, через двух своих знакомых передала представителям двух других компаний 90 тыс. рублей (по 45 тыс. рублей каждому). «Средства предназначались за то, что конкуренты не участвовали в аукционе на право заключения договора аренды двухэтажного здания, расположенного в центре Чебоксар», — отметил Олег Дмитриев.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 2 лет с отбыванием в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в I полугодии 2016 года в Чувашии было возбуждено 35 уголовных дел по фактам коммерческого подкупа. Всего было возбуждено 183 уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности.