Пекин, 25 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Вооруженный ножом мужчина ранил, по меньшей мере, шесть детей у здания начальной школы на северо-западе Китая, сообщает 25 ноября Reuter со ссылкой на местные СМИ.

Nversia.ru Нож

Нападение произошло в городе Ханьчжун, расположенный в провинции Шэньси, сообщило информационное агентство Синьхуа.

50-летний мужчина с ножом в руках напал на группу школьников и ранил шесть детей, сообщило центральное телевидение Китая (CCTV).

Преступления с применением насилия редко встречаются в КНР, по сравнению с большинством других стран, однако за последние несколько лет злоумышленники, вооруженные ножом или топором, совершили несколько нападений. Часто жертвами таких нападений становились дети.