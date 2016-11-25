Калуга, 25 ноября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Пуск природного газа состоялся накануне в деревне Передовик Мосальского района Калужской области, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM . На территории поселения завершено строительство межпоселкового газопровода до населенных пунктов Родня, Мощины, Емельяновка, Девятовка протяженностью 15,5 км, выполнен подвод к 87 домовладениям, подготовлены к пуску газа порядка 50 жилых домов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Газ при шел в калужскую деревню Передовик

По словам генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз Калуга» Сергея Толстикова, программа газификации во многом зависит от софинансирования. В Калужской области эта программа до сих пор движется, и не остановилась, как во многих регионах страны.

«Это радует, потому что газ — это совершенно новые условия жизни, комфортное жилье, работа, инвестиции и возвращение людей на село», — отметил Толстиков.

Уровень газификации природным газом Мосальского района Калужской области достиг 73%. До 2020 года за счет средств «Газпрома» на территории муниципалитета запланировано строительство еще 5 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 88,4 километра, а за счет средств областного бюджета в 23 населенных пунктах Мосальского района, расположенных на трассах межпоселковых газопроводов, одновременно будет вестись строительство уличных газопроводов.

Между тем, долги калужан перед «Газпромом» продолжают расти. В частности, область уже задолжала газовикам порядка полутора миллиардов рублей. Несмотря на это, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2005—2014 годах «Газпром» построил в калужском регионе 77 газопроводов суммарной протяженностью около 1078 км, а инвестиции в газификацию составили около 5,6 млрд рублей.