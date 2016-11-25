Гуанчжоу, Китай, 25 ноября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. В Гуанчжоу состоялась официальная презентация удлиненной версии представительского седана Volvo S90 L. Новинка поступит в продажу уже в конце ноября, уже в начале 2017 г. новинка от Volvo появится в США. Поставки новинки в Россию пока не предусмотрены.

Pcauto.com.cn Volvo S90 L Excellence

Колесная база Volvo S90 L стала длиннее на 12 см, благодаря чему у пассажиров появилось дополнительное место для ног. Автомобиль поступит в продажу в 2 версиях: с 2,0-литровым 257-сильным мотором и 2,0 — литровым турбированным двигателем, мощность которого составляет 315 л.с. Volvo S90 L оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, пишет «Тайпин цичэ».

Самая «богатая» комплектация Excellence получила несколько отличительных опций, в частности седан оснащен планшетным компьютером, персональным столиком для пассажира и ящиком для обуви. Еще одной характерной особенностью Volvo S90 L Excellence является полностью раскладывающееся переднее кресло пассажира, благодаря чему пассажир, сидящий сзади, может полноценно отдыхать.

Главными конкурентами Volvo S90 L в Китае станут Audi A6L, BMW 5Li, Jaguar XFL, и Mercedes-Benz E-Class L.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первые шпионские фото Volvo S90 L появились в сети 7 июля.