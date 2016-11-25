Москва, 25 ноября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Молодой человек получил тяжелые травмы при падении с третьего этажа внутри московского ГУМа. Предположительно, он пытался совершить суицид, сообщает 25 ноября «Лайф».

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ

Инцидент произошел около 17 часов 24 ноября. Прибывшие на место медики экстренно доставили 26-летнего мужчину в институт им. Склифосовского.

Пострадавший получил множественные переломы. Обстоятельства происшествия уточняются.