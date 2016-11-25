Тегеран, 25 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Иран может расширить список иностранных инвесторов в своей нефтегазовой отрасли. Так, десять хорватских компаний предложили свои услуги для иранских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а также нефтегазового сектора. Речь идет, в основном, об инженерно-технических услугах. Об этом сообщил заместитель министра нефти Ирана Хоссейн Заманиния, пишет сегодня, 25 ноября, Iran.ru.

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Сама ИРИ не видит препятствий для сотрудничества с хорватской стороной в разных сферах и нефтегазовой и нефтехимической промышленности. В то же время, по словам Заманиния, европейская сторона предлагает, по большей части, инженерно-технические услуги иранской нефтяной и газовой промышленности. Это капитальный ремонт нефтяных танкеров, нефтяных и газовых трубопроводов, а еще НПЗ и ГПЗ.

Все эти предложения были сделаны во время недавно прошедших переговоров между Ираном и Хорватией о расширении связей в нефтегазовой промышленности. Обсуждения состоялись на уровне представителей энергетических ведомств обеих стран. Заместитель министра нефти по международным делам Амир Хоссейн Заманиния встретился с послом Хорватии в Тегеране Стриебором Керичем. Как отметил Заманиния, сейчас идет новый раунд переговоров с хорватским послом и еще десятью нефтяными компаниями.

Тегеран и Загреб стали обсуждать участие хорватских нефтяных компаний в иранских проектах на фоне ранее сделанных министром предпринимательства и ремесел Республики Хорватия Дарко Хорватом заявлений об импорте сырой нефти и газа. В этом году он посетил ИРИ с официальным визитом, в ходе которого сказал, что его страна готова закупать у Ирана сырую нефть, газ, полиэтилен, а также другие нефтехимические товары.

Напомним, что в мае текущего года хорватское издание Total News отмечало, что после отмены санкций против Ирана Загреб стремится расширить деловое сотрудничество с Тегераном. В конце мая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович возглавила представительную бизнес-делегацию, в состав которой вошла и Хорватская палата экономики, и представители около 50 компаний страны, и посетила Иран. В ходе этого визита были подписаны, помимо прочего, соглашение об экономическом сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между торговыми палатами Ирана и Хорватии.

Важно отметить, что ранее страны уже пытались сотрудничать в нефтегазовой отрасли на территории ИРИ. Например, в апреле 2008 года Нефтегазовая компания (INA) Хорватии заключила с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) контракт в нефтегазовой отрасли. Его оценивали в $141 млн на исследование блока «Moghan-2» (площадь — 3 230 квадратных километров) в провинции Ардебиль. Предполагалось, что во время хода геологоразведочных работ подрядчик должен был провести 2‑ и 3-мерную сейсморазведку на определённых территориях блока и пробурить две разведочные скважины. Срок действия договора составлял четыре года, но в случае необходимости мог быть продлен ещё на год. Так, в случае положительных результатов хорваты получили бы компенсацию своих расходов и право на разработку месторождения. В противном случае все расходы компании иранской стороной не компенсировались.

Однако в результате хорватская нефтегазовая компания ушла из проекта в связи с проблемами, связанными с иностранной валютой. Дело в том, что из-за введенных ЕС и США санкций против Ирана курс доллара в отношении нефтяного и финансового сегментов Ирана оставался долгое время нестабильным, и участвовать в нефтегазовых проектах ИРИ становилось невыгодно.

После отмены санкций к нефтегазовому сектору Ирана стали проявлять интерес. Сам Тегеран планирует получать от иностранных инвесторов не менее $50 млрд ежегодно. ИРИ это необходимо, чтобы в полной мере восстановить свой нефтегазовый сектор и экономику после санкций. ИА REGNUM ранее писало, что Иран предлагает российским компаниям сервисные контракты на условиях buy back по добыче и транспортировке нефти.