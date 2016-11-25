Краснодар, 25 ноября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в собственном доме заживо сгорел мужчина. В гибели 55-летнего жителя Тихорецкого района следователи заподозрили подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 25 ноября, инцидент произошел еще 14 ноября. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании дома по улице Чкалова в поселке Тихонький.

66.mchs.gov.ru Пожар

В ходе проверки дознаватели получили основания полагать, что дом подожгли специально. Установить личного предполагаемого поджигателя уже удалось. Им оказался 14-летний подросток, проживавший по соседству с погибшим. О том, что мужчина находится дома, мальчик знал наверняка, уверены дознаватели. Это не помешало школьнику поджечь бумажные коробки на деревянном крыльце у входной двери дома и скрыться. Здание загорелось. Соседи, заметив пожар, сообщили об этом в пожарную службу и правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемого в поджоге подростка проверят на вменяемость. Уже назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, судебно-медицинская и пожаро-техническая. Мотив преступления также предстоит выяснить следователям.

Добавим, что действующий в Краснодарском крае уже более восьми лет «детский закон» позволил снизить уровень подростковой преступности на Кубани на 50%, ночную подростковую преступность на 66%, а количество преступлений в отношении подростков — на 9,5%.