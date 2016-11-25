Ярославль, 25 ноября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. 24 ноября в Ярославле завершился IV всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». По итогам его работы получили награды 79 школьников, 6 из них — ярославцы, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Yarregion.ru, фото Сергея Шубкина Закрытие форума

Форум посетили порядка 1200 человек со всей России, среди которых около 500 школьников — победителей национальных и международных олимпиад, конкурсов научно-технического творчества. Впервые мероприятие было организовано под эгидой Российского движения школьников, созданного в 2015 году в соответствии с указом президента Российской Федерации.

За четыре дня работы площадки форума посетили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр образования РФ Ольга Васильева, и.о. губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, ректоры лучших вузов и представители ведущих компаний страны.

Для школьников была организована работа тематических лабораторий по шести направлениям, соответствующим основным «прорывным» индустриям: технологии коммуникаций, космические технологии, технологии энергии, технологии движения, технологии материалов, технологии здоровья. Каждый участник мог попробовать свои силы в решении производственных задач различной направленности, от управления реактивными двигателями, изготовления солнечных батарей до изобретения медицинского препарата для лечения гепатита С. Широкая публика и эксперты положительно оценили работу одаренных детей по всем этим направлениям.

По итогам форума заслуженные награды в различных номинациях были вручены 79 школьникам, из них шесть — ярославцам. Ученица лицея №86 Алиса Дворкина получила от генерального партнера форума компании «Р-Фарм» путевку на профильную смену во всероссийский детский центр «Смена». 11-классник лицея №2 Сергей Долгих — путевку на финал олимпиады НТИ от Московского политехнического университета. Кроме того, были отмечены Егор Голубев из лицея №86, Наталья Лунева и Евгений Тихомиров из Провинциального колледжа, а также приглашенный гость форума Илья Раевский из Пестрецовской средней школы Ярославского района. Вундеркинд Илья Раевский стал известен на всю страну после того, как обратился к Владимиру Путину во время прямой линии с просьбой отправить его в лагерь «Артек», устав ждать милости от местных чиновников.

Также впервые в истории форума были подписаны контракты со школьниками.

«Мы мечтали об этом с самого первого мероприятия: форум создавался специально, чтобы перебросить мостик между технически одаренными детьми и технологическими компаниями, которые нуждаются в умных головах. Сегодня прецедентный случай: с двумя детьми контракты заключены прямо на церемонии закрытия, а третий получил сертификат на подписание. Мы всегда знали, что дети умеют решать взрослые задачи и неординарно мыслить. Сегодня эти мысли капитализировались в проекты. И мы верим, что последует цепная реакция, и в следующий раз их будет гораздо больше. К тому же ребята получают сертификаты на целевое обучение: 10 — от компании «РЖД» и 1 — от «Ростеха», — отметила заместитель руководителя оргкомитета форума, заместитель полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Ирина Потехина.

От лица врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова школьников, педагогов и гостей форума за четыре дня плодотворной работы поблагодарил заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

«Спасибо, что вы наполнили наш город энергией творчества, энергией созидания и мысли. Вы — будущая научная элита России. Не сомневаюсь, что те, кто вчера и сегодня трудился над проектами и заданиями, возможно, уже завтра станут новыми нобелевскими лауреатами, совершат великие открытия для человечества. Сегодня инвесторы, которые приходят в регион, не спрашивают, где у вас нефть или газ. Они спрашивают, где у вас люди. Поэтому это ваша «поляна», ребята. Это ваша жизнь и ваши возможности. Я желаю вам найти себя и реализовать свои проекты», — сказал Максим Авдеев.