Радио REGNUM: первый выпуск за 25 ноября
Москва, 25 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Генсек НАТО заявил, что Россия должна расслабиться и принять наше расширение;
- Жители Калининградской области обеспокоены «агрессивным проникновением германской культуры в общественную жизнь»;
- Кондукторы не хотят входить в положение школьников и высаживают их на мороз;
- Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний России;
- Личная инфляция в России опережает официальную статистику почти втрое;
- МВД вводит обязательную дактилоскопию для въезжающих в Россию.