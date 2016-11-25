За 9 месяцев зарплата у госслужащих в Чувашии возросла на 13,5%
Чебоксары, 25 ноября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные о госслужащих по итогам января-сентября 2016 года. Согласно информации ведомства, численность служащих в регионе снижается, при этом зарплата продолжается значительно расти, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Должности государственной гражданской службы замещали 5206 человек, что на 210 меньше (или на 3,88%), чем было на начало года. Укомплектованность составила 94,5%. В том числе в федеральных госорганах должности замещали 3892 человека — это на 169 единиц (или на 4,2%) меньше по сравнению с данными на начало года.
В республиканских государственных органах власти числились 1314 человек, что на 41 человека (или на 3%) меньше к уровню декабря 2015 года. Укомплектованность составляла 95,3%. В том числе в органах исполнительной власти сокращены 30 человек (сокращение на 2,9%) — в результате численность служащих составила 999 человек (укомплектованность 94,2%). В органах местного самоуправление численность служащих сократили на 70 человек (на 2,7%) — до 2521 единицы (укомплектованность 95,7%).
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) у государственных и муниципальных возросла. У государственных гражданских служащих в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январём-сентябрём 2015 года средняя зарплата увеличена на 13,5% и достигла 30 тыс. рублей. В том числе в федеральных государственных органах рост составил 17,7% — до 29,4 тыс. рублей.
В республиканских государственных органах власти средняя зарплата возросла на 17,7%, достигнув 31,8 тыс. рублей. Из них в органах законодательной власти средняя заработная плата увеличилась на 2,5%, составив 45 тыс. рублей, в органах исполнительной власти рост составил 2,8% — до 33,5 тыс. рублей. В органах судебной власти и прокуратуры средняя зарплата составила 19,4 тыс. рублей при росте за указанный период на 2,9%. Муниципальным служащим за указанный период зарплату увеличили на 0,4% — до 21,7 тыс. рублей.
По данным Чувашстата, среднемесячная заработная плата в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре в республике составила 24,1 тыс. рублей, что на 5,9% выше уровня января-сентября прошлого года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в октябре выросла заработная плата республиканских чиновников — рост произошёл не за счёт оклада, а за счёт коэффициента поощрения. На это ранее обращал внимание и находящийся по домашним арестом экс-полпред Чувашии Леонид Волков, написав письмо Владимиру Путину.
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«Чувашская Республика — дотационный регион, значительная часть доходной части республиканского бюджета формируется за счет поступлений из федерального бюджета. В связи с сокращением производственного и инвестиционного потенциала региона, зависимость Чувашской Республики от федеральных межбюджетных трансфертов увеличивается. Несмотря на это, в октябре 2016 года Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым принято решение об увеличении коэффициента денежного вознаграждения, используемого для расчета заработных плат руководителей органов Чувашской Республики, в том числе и главы Чувашской Республики — с 2,25 до 2,46 (для сведения, этот коэффициент денежного вознаграждения оставался неизменным с 2009 года). Это означает рост заработной платы должностных лиц Чувашской Республики почти на 10%, что значительно опережает как ожидаемый уровень инфляции на 2016 год и целевой на 2017 год, так и планируемый правительством РФ на 2017 год уровень индексации пенсий. При этом, по итогам прошлого года, реально располагаемые денежные доходы населения Чувашской Республики уменьшились на 12%», — подчёркивает бывший член правительства Чувашии.
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