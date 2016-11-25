Чебоксары, 25 ноября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные о госслужащих по итогам января-сентября 2016 года. Согласно информации ведомства, численность служащих в регионе снижается, при этом зарплата продолжается значительно расти, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Должности государственной гражданской службы замещали 5206 человек, что на 210 меньше (или на 3,88%), чем было на начало года. Укомплектованность составила 94,5%. В том числе в федеральных госорганах должности замещали 3892 человека — это на 169 единиц (или на 4,2%) меньше по сравнению с данными на начало года.

В республиканских государственных органах власти числились 1314 человек, что на 41 человека (или на 3%) меньше к уровню декабря 2015 года. Укомплектованность составляла 95,3%. В том числе в органах исполнительной власти сокращены 30 человек (сокращение на 2,9%) — в результате численность служащих составила 999 человек (укомплектованность 94,2%). В органах местного самоуправление численность служащих сократили на 70 человек (на 2,7%) — до 2521 единицы (укомплектованность 95,7%).

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата (без выплат социального характера) у государственных и муниципальных возросла. У государственных гражданских служащих в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январём-сентябрём 2015 года средняя зарплата увеличена на 13,5% и достигла 30 тыс. рублей. В том числе в федеральных государственных органах рост составил 17,7% — до 29,4 тыс. рублей.

В республиканских государственных органах власти средняя зарплата возросла на 17,7%, достигнув 31,8 тыс. рублей. Из них в органах законодательной власти средняя заработная плата увеличилась на 2,5%, составив 45 тыс. рублей, в органах исполнительной власти рост составил 2,8% — до 33,5 тыс. рублей. В органах судебной власти и прокуратуры средняя зарплата составила 19,4 тыс. рублей при росте за указанный период на 2,9%. Муниципальным служащим за указанный период зарплату увеличили на 0,4% — до 21,7 тыс. рублей.

По данным Чувашстата, среднемесячная заработная плата в целом по экономике (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре в республике составила 24,1 тыс. рублей, что на 5,9% выше уровня января-сентября прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в октябре выросла заработная плата республиканских чиновников — рост произошёл не за счёт оклада, а за счёт коэффициента поощрения. На это ранее обращал внимание и находящийся по домашним арестом экс-полпред Чувашии Леонид Волков, написав письмо Владимиру Путину.

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«Чувашская Республика — дотационный регион, значительная часть доходной части республиканского бюджета формируется за счет поступлений из федерального бюджета. В связи с сокращением производственного и инвестиционного потенциала региона, зависимость Чувашской Республики от федеральных межбюджетных трансфертов увеличивается. Несмотря на это, в октябре 2016 года Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым принято решение об увеличении коэффициента денежного вознаграждения, используемого для расчета заработных плат руководителей органов Чувашской Республики, в том числе и главы Чувашской Республики — с 2,25 до 2,46 (для сведения, этот коэффициент денежного вознаграждения оставался неизменным с 2009 года). Это означает рост заработной платы должностных лиц Чувашской Республики почти на 10%, что значительно опережает как ожидаемый уровень инфляции на 2016 год и целевой на 2017 год, так и планируемый правительством РФ на 2017 год уровень индексации пенсий. При этом, по итогам прошлого года, реально располагаемые денежные доходы населения Чувашской Республики уменьшились на 12%», — подчёркивает бывший член правительства Чувашии.

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