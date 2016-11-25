Москва, 25 ноября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Несколько семей с детьми, пришедшие в Большой театр на балет «Лебединое озеро», не смогли посмотреть представление. Администраторы театра отказались впустить в зал детей младше 12 лет из-за соответствующего ограничения на билете, сообщает «Лайф».

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

Инцидент произошел 22 ноября, о нем на своей странице в соцсети рассказала мама пятилетней девочки Александра Васюкова. По ее словам, администратор с раздражением указывал родителям на отметку «12+» в билете и объяснял, что для детей предусмотрены дневные спектакли. Охрана попросила семьи с детьми покинуть помещение и «не создавать негативного фона».

В пресс-службе Большого театра пояснили, что сотрудники руководствовались правилами. А ограничение по возрасту для вечерних спектаклей обусловлено тем, что к вечеру дети зачастую уставшие, они капризничают и мешают другим посетителям.

По мнению зампредседателя Художественного совета балетной труппы Большого театра и балетмейстера-репетитора Бориса Акимова, зрителям стоит внимательно смотреть на билет при его приобретении.

«Я, конечно, за то, чтобы дети смотрели балет, и «Лебединое озеро» в частности. Но есть определённые правила, которых мы должны придерживаться», — отметил он.