Волгоград, 25 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области прибавилось почетных граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы 25 ноября, этого звания удостоили заслуженного мастеру спорта России, двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой. Также, согласно постановлению областного парламента, высшую награду заслужила и ведущий специалист Волгоградского государственного аграрного университета Лия Попова.

Volganet.ru Елена Исинбаева

Их имена будут занесены в Книгу почетных граждан Волгоградской области, которая находится на постоянном хранении в Волгоградском областном краеведческом музее. Звания Исинбаева и Попова удостоены за значительный вклад в развитие региона. Так, ведущий специалист учебно-инновационной лаборатории селекции овощных культур Волгоградского государственного аграрного университета Лия Попова проработала в лаборатории более 50 лет. При ее активном участии созданы девять сортов томата, известных на всей территории России и ближнего зарубежья. Является автором более 50 научных статей и книг, которые активно используются овощеводами при производстве и селекции.

Заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, призер Олимпийских игр по прыжкам с шестом, многократная чемпионка мира и Европы, 28-кратная рекордсменка мира Елена Исинбаева входит в десятку лучших спортсменов Волгоградской области и России. Она также является президентом благотворительного фонда, деятельность которого направлена на развитие массового, детского спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Читайте также: Послом Волгограда на ЧМ-2018 стала олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

Исинбаева может возглавить ВФЛА

Кроме того, Исинбаеву выбрали послом Волгограда как города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, также ей выпала честь участвовать в жеребьевке Кубка Конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Есть у спортсменки и другие награды — орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

На сегодня в Волгоградской области звания «Почетный гражданин» удостоены 30 человек.