Москва, 25 ноября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. На Поклонной горе зимой-2017 в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» впервые зальют сразу восемь ледяных горок. Две из них — длиной более 100 метров, заявили 25 ноября организаторы фестиваля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Изготовление ледяной скульптуры для фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи»

«Две самые большие ледяные горки будут расположены в зоне, посвящённой городу Сочи и всем спортивным достижениям России. Они будут начинаться на верхушке холма Поклонной горы, а их длина составит более 100 метров», — отметили организаторы фестиваля.

Читайте также: В московском парке Победы к Новому году откроют 140-метровую ледяную горку

Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» будет проводиться уже во второй раз. В центре площадки построят «Кремлёвскую стену», от которой протянется каскад ледяных горок. Шесть разнообразных горок будут вести от «Кремля» к ледовым скульптурам, посвящённым городам России, в том числе Санкт-Петербургу, Волгограду, Владимиру, Владивостоку. Чтобы спуститься с горок, можно будет приобрести ледянки или взять на прокат санки-ватрушки.

Также на площадке фестиваля посетители увидят «Городок сказок», где удастся сфотографироваться с ледовыми скульптурами сказочных героев. 29 декабря на торжественную церемонию открытия фестиваля приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в зимний сезон 2015−2016 годов в 16 парках столицы работали 22 тюбинговые горки с прокатом тюбов. Аттракционы были установлены в Парке искусств Музеон, Сокольники, парке Красная Пресня, Бабушкинском, Воронцовском парке, Кузьминках, Северном Тушино, сквере по Олонецкому проезду. Также этой зимой новые горки появятся в парках Садовники, 50-летия Октября, Березовая роща, ландшафтном парке Митино, парке у Джамгаровского пруда, детском ландшафтном парке Южное Бутово, пойме у реки Битца, музее-заповеднике Коломенское. На прошлый Новый год самая большая тюбинговая горка столицы была установлена в парке Сокольники. На ней было два спуска высотой 13,5 метров и длиной ската 200 метров.

Подробности читайте здесь: Открытие самой большой горки в Москве будет зависеть от погоды