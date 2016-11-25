Вашингтон, 25 ноября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В команде избранного президента США Дональда Трампа не все поддерживают возможное назначение Митта Ромни главой Госдепартамента. Сторонники просят Трампа выбрать другого кандидата на эту должность, сообщает телеканал CNN. По мнению противников Ромни, политик не может быть полностью лоялен к новому главе государства, так как ранее не раз критиковал Трампа и заявлял о его неспособности руководить страной. Кроме того, взгляды Ромни во многом расходятся с позициями Трампа, это касается, в частности, взаимоотношений США и России.

Politico.com Митт Ромни

Советник избранного президента Келлиэнн Конуэй сообщила в своем Twitter, что получает «вал сообщений», касающихся кандидатуры Ромни. Сторонники Дональда Трампа предостерегают его от выбора Ромни в качестве госсекретаря.

Среди наиболее активных противников назначения Ромни — бывший спикер нижней палаты Конгресса Ньют Гингрич и Майк Хакаби, ранее занимавший пост губернатора штата Арканзас. Представитель Республиканской партии США, Ромни участвовал в президентских выборах в 2012 году и проиграл демократу Бараку Обаме.

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