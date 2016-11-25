Екатеринбург, 25 ноября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге история с «похищением» оборудования с выставки, посвящённой Николаю II и его семье, приобретает новый поворот. По некоторым данным, проекторы были вывезены, как часть уплаты долга организатора выставки, по другим данным, — гражданин, осуществивший вывоз, является собственником оборудования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Император Николай II и его семья

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера, 24 ноября, в Екатеринбурге стало известно о пропаже части оборудования с выставки «Николай II. Живые полотна», посвящённой последнему русскому императору. В результате инцидента выставка была закрыта, а организаторы выставки обратились с заявлением в полицию.

Сотрудники МВД по горячим следам задержали 49-летнего местного жителя. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что по данному факту организована проверка. «По итогам этой весьма запутанной и «сенсационной» истории будет принято дальнейшее процессуальное решение», — сообщил официальный представитель регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Он отметил, что данный инцидент, возможно, не является криминальным и будет рассматриваться в области гражданского права, так как имеются признаки имущественного спора между организаторами выставки, у которых неожиданно пропало желание писать заявление, и задержанным мужчиной. Добавим, по предварительным данным, задержанный является одним из организаторов данной выставки, и проекторы, которые были объявлены похищенными, он ранее приобрёл на свои средства. После конфликта с компаньоном он решил забрать своё имущество.

«На данный момент проверка продолжается, а сыщики устанавливают местонахождение оборудования», — уточнил Валерий Горелых.