Лондон, 25 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Успех Дональда Трампа и сторонников выхода Великобритании из состава ЕС показал раскол как в американском, так и британском обществе, остроту которого можно снизить, если попытаться встать на сторону своих принявших такое решение граждан, то есть проявить эмпатию. Та же самая эмпатия может помочь объяснить, почему вообще кандидату-республиканцу и противникам сохранения Соединенного Королевства сопутствовал успех, пишет Мэтт Вальдман в статье для Chatham House.

Автор отмечает, что раньше слово «эмпатия» означало сочувствие другим, однако сейчас у него появилось другое значение, а именно — умение схватить то, что думают и чувствуют другие. Это качество включает в себя не только умение слушать, но и практику понимания, как устроены мышление и чувственный мир того или иного человека.

Именно это и сделали Дональд Трамп и сторонники выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Они встали эмоционально на сторону большого числа избирателей, поняли, как те мыслят и чувствуют, а затем стали эксплуатировать это понимание для своих политических целей.

Как в США, так и в Великобритании из-за целого спектра социальных и экономических обид избиратели почувствовали, что к ним относятся несправедливо, что ими пренебрегают те, кого они считают преследующими свои интересы политическими элитами. США в недавнее время пережили рост неравенства, нехватку трудовой стабильности, социальные разногласия и все большую угрозу терроризма. Соединенное Королевство, в свою очередь, сталкивается со все большей иммиграцией, региональными разногласиями и экономическими проблемами. Эти факторы привели к появлению обид и беспокойства, которые сформировали нестабильный климат, где многие, по всей видимости, принимают решение на основе инстинктов, впечатлений и эмоций.

Вопрос состоит не в том, выдвигает ли одна сторона более убедительные рациональные аргументы, или же в том, что злоба, отвращение и страхи народа оправданы. Эти настояния реальны. И избиратели стали искать лидеров, которые бы отражали их.

Понимая это, Трамп и сторонники прекращения членства в ЕС стали воспроизводить взгляды и настрой людей таким образом, чтобы они резонировали с народными настроениями, часто прибегая к упрощенной, разговорной, но убедительной риторике. Затем эта риторика была подкреплена обвинением в адрес тех, кого считали виноватыми, разжиганием страхов и вызывающими заявлениями.

В ходе обеих кампаний авторы положились на недоверие избирателя к «своим в системе» и их стремление искать «чужих», которые могли бы отречься от политических элит, создавших, по мнению граждан, проблемы и ничего не сделавших для их решения.

Очень легко назвать такой подход бессердечной эксплуатацией, однако для этого нужно иметь способность к эмпатии — возможности понимать, что происходит в умах и сердцах людей, а затем адаптироваться соответствующим образом. Несомненно, это была лишь частичная эмпатия, применяемая в широком смысле к одному сегменту населения, однако его оказалось достаточно, чтобы получить победу на выборах.

Это не означает, что эмпатия является чем-то злым. Как и почти каждый социальный или психологический навык, эмпатия может использоваться избирательным образом и по целому спектру политических целей. Наоборот, нужно признать, что она является сильным политическим инструментом.

Уникальное качество эмпатии состоит в том, что она требует творческой перемены и смены точки зрения. С её помощью можно лучше понять, что действительно важно другим, а также дает возможность узнать, как выглядишь со стороны. Располагая этими знаниями, политические лидеры могут разработать стратегии, которые лучшим способом соответствуют самым искренним чаяниям и страхам людей, а также изменить их, чтобы восстановить связь с избирателями.

Это не означает, что нужно оставить основополагающие ценности, просто ценности нужно ввести в стратегии и риторику, которые будут находить отклик у избирателей. Если избиратели не почувствуют, что их слышат и понимают, будет невозможно заручиться их доверием. А без доверия будет сложно получить их голоса.

Эмпатия — это не средство на все случаи, но лишь один из большого числа инструментов. Если просто относиться ко всему сочувственно, проблемы не решить. Политические лидеры должны взять на себя сложную задачу интерпретации сигналов, полученных от этого, и понять, что это означает для политики и политических кампаний.

Испытывать эмпатию к другим непросто, особенно к тем, кто ведет очень отличную жизнь, имеет другие ценности и точки зрения. Обычно для этого требуются социальные и культурные знания о других, прямое с ними сопряжение и активные попытки понять, что они чувствуют и как с их точки зрения выглядит мир.

В современных демократических странах политики должны принимать во внимание то, как люди думают и что они чувствуют. Благодаря развитию социальных сетей, индивидуальных новостных лент и ослаблению иерархий и старых авторитетов становится проще формирование групп единомышленников на всех сторонах политического спектра.

Это означает, что обиды могут быть легко транслированы в политическую мощь. И те, кто не может встать на сторону избирателя и изменить свою политику соответствующим образом, будут оставлены за бортом с колоссальными, как теперь известно политикам в США и Великобритании, последствиями.