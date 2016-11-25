Пекин, 25 ноября, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан ответил на вопросы журналистов о развитии китайско-филиппинских отношений.

Rappler.com Флаги Филиппин и Китая

«Пекин и Манила приступили к расширению двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций, а также по ряду смежных областей. Данный прогресс в развитии отношений между нашими странами стал возможен в том числе благодаря визиту президента Филиппин Родриго Дутерте в Китай, который состоялся в прошлом месяце», — отметил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что представители Национальной комиссии по развитию и реформам, Министерства торговли и сельского хозяйства КНР посетят Манилу в ближайшее время для координаций действий с филиппинскими коллегами, пишет «Жэньминь жибао».

Государственный визит президента Филиппин состоялся в октябре 2016 г. В рамках своего визита Родриго Дутерте провел рабочую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

«Китай и Филиппины обладают уникальными преимуществами в развитии сотрудничества в области торговли и инвестиций. КНР и Филиппины прекрасно экономически дополняют друг друга. Сотрудничество между нашими странами принесет пользу обеим народам», — добавил Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 октября президент Филиппин Родриго Дутерте, после встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, заявил, что США «пора прощаться» с экономическим и военным сотрудничеством с островным государством, а также объявил, что отныне главными союзниками Филиппин станут Китай и Россия.