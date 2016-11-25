Лондон, 25 ноября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Пользователи интернета активно разыскивают семейство, запечатленное на снимках камеры, которая была найдена в Шотландии. Селфи, сделанное на фоне природного ландшафта, стало вирусным, сообщает Mashable.

‏@dorkymum, Ruth Dawkins ‏twitter Фотография семьи, обнаруженная на острове Скай

Как поясняет пользователь «твиттера» Рут Докинз, фотоаппарат был обнаружен на острове Скай. Женщина опубликовала одну из фотографий, надеясь, что таким образом удастся найти хозяев камеры. На снимке изображена, по-видимому, семейная пара и их дети.

Пока что выяснить, кому принадлежит устройство, не удалось, однако пользователи соцсетей активно откликнулись на призыв Рут Докинз — снимок разошелся по различным группам в соцсетях. Пользователи отмечают, что семья выглядит очень счастливой. Некоторые из них отмечают, что подобные ситуации случаются довольно часто и предлагают создать сайт в помощь людям, потерявшим камеры.