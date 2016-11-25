Москва, 25 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Российская валюта 24 ноября не демонстрировала резких движений и завершила сессию без значимых изменений. Низкая торговая активность вкупе с отсутствием сигналов с рынка нефти обусловили консолидацию пары доллар/рубль в 50-пунктовом диапазоне, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. После небольшой утренней просадки доллар отыграл потери и вернулся на исходные позиции в районе 64,50 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«В условиях многочисленных противоречивых заявлений со стороны ОПЕК+ игроки на рынке нефти не решаются принимать торговые движения, что вылилось в консолидацию вблизи уровня $49 по Brent, которая продолжается уже три дня. На этом фоне рубль испытывает дефицит драйверов. При этом стоит отметить признаки коррекции доллара на рынке Форекс, которые вкупе с пиком налоговых выплат оказали небольшую поддержку российской валюте», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 25 ноября, можно будет увидеть продолжение консолидации рубля с небольшим восходящим уклоном, если динамика нефти немного улучшится. Так, внутри дня не исключены попытки тестирования уровня 64 руб., однако к концу сессии пара доллар/рубль может обосноваться над психологической отметкой», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем увеличился на 61,92 копейки и составил 64,62 руб. Курс евро к рублю вырос на 3,15 копейки — до 68,08 руб. Нефть марки Brent стоит $48,97 за баррель.