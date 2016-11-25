Красногорск, 25 ноября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. 25 ноября в десяти муниципалитетах Московской области пройдет массовый снос ветхих и бесхозных объектов недвижимости. В рамках акции за один день будут демонтированы 87 зданий общей площадью более чем 2,9 тыс кв.м. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос зданий

Демонтаж ветхой недвижимости, ставший уже традиционным для Московской области, пройдет в Щелковском, Красногорском и Дмитровском муниципальных районах, а также в городских округах Дзержинский, Королев, Балашиха, Бронницы, Серпухов, Орехово-Зуево, Рошаль.

«Программа «Общественная инвентаризация», нацеленная на освобождение муниципальных образований области от ветхих и аварийных объектов недвижимости, создающих угрозу безопасности граждан и портящих архитектурный облик городов, продолжает свою работу», — пояснили в министерстве.

Напомним, всего в области были снесены 288 проблемных объектов общей площадью 23 512 кв. м и высвобождено более 10 гектаров земельных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября в 15 муниципалитетах Московской области также прошел массовый снос аварийных объектов. Тогда за день было снесено семьдесят полуразрушенных строений в рамках программы «Общественная инвентаризация».