Миасс, Челябинская область, 25 ноября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Жительница города Миасса (Челябинская область) осуждена на 12 лет колонии общего режима за избиение трёхмесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Челябинской области.

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Уточняется, что 34-летняя Светлана Артемьева признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»). Кроме того, суд признал гражданку виновной в краже — пункт «в» часть 2 статьи 158 УК РФ.

Об избиении младенца стало известно 23 июня, когда девочку доставили в миасскую больницу с многочисленными телесными повреждениями. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что здоровью ребёнка был нанесён тяжкий вред.

Расследование было продолжено, а действия обвиняемой — матери девочки — переквалифицировали по пункту «б» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что новорожденная была избита своей матерью, которая после совершения преступления скрылась, но впоследствии была задержана», — сообщили в пресс-службе.

Помимо избиения ребёнка, женщина оказалась замешана в краже: в январе она украла в поликлинике сумку. Её заключили под стражу по решению суда.

Стоит отметить, что женщина — рецидивистка, уже осуждённая ранее за жестокое обращение с ребёнком, точнее — за убийство. В 2004 год она убила своего сына, которому был год. Она получила срок, а после освобождения её лишили родительских прав в отношении дочерей 2008 и 2009 годов рождения.

«Приговором суда Артемьевой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

В Следственном комитете подчеркнули, что уже внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступных действий этой гражданкой — начальнику управления социальной защиты Миасса. СКР требует провести процедуру лишения родительских прав женщины в отношении сына 2012 и дочери 2016 годов рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября представители общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» заявили, что встревожены случаями подростковых смертей. Идентичность происходящих инцидентов наводит на необходимость более глубокого исследования проблемы.