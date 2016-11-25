Уэйн Руни о разгроме «Фейеноорда»: После второго гола все стало ясно
Манчестер, Великобритания, 25 ноября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни доволен результатом английского клуба в матче с голландским «Фейеноордом» в Лиге Европы. Встреча завершилась разгромом голландцев — 4:0 в пользу «красных», сообщает «Р-Спорт».
"Хорошая победа. Мы рады, что нам удалось забить четыре гола. После второго гола уже стало все ясно. Очень рад, что вновь забил за «МЮ», но впереди еще много голов», — цитирует нападающего BBC.
Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы прошел на стадионе Манчестера 24 ноября. Мячи в ворота гостей отправили Уэйн Руни, Хуан Мата, Джесси Лингард. Еще один гол в пользу «МЮ» был записан на вратаря голландцев Бредли Джонса.
По итогам матча, «Манчестер» занимает вторую строку в турнирной таблице с результатом 9 очков, «Фейеноорд» — на третьей позиции с 7 баллами. Лидер группы А — турецкий «Фенербахче» (10 баллов), одержавший победу над луганской «Зарей» (2 очка).