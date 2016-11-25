Манчестер, Великобритания, 25 ноября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни доволен результатом английского клуба в матче с голландским «Фейеноордом» в Лиге Европы. Встреча завершилась разгромом голландцев — 4:0 в пользу «красных», сообщает «Р-Спорт».

Networthq.com Уэйн Руни

"Хорошая победа. Мы рады, что нам удалось забить четыре гола. После второго гола уже стало все ясно. Очень рад, что вновь забил за «МЮ», но впереди еще много голов», — цитирует нападающего BBC.

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы прошел на стадионе Манчестера 24 ноября. Мячи в ворота гостей отправили Уэйн Руни, Хуан Мата, Джесси Лингард. Еще один гол в пользу «МЮ» был записан на вратаря голландцев Бредли Джонса.

По итогам матча, «Манчестер» занимает вторую строку в турнирной таблице с результатом 9 очков, «Фейеноорд» — на третьей позиции с 7 баллами. Лидер группы А — турецкий «Фенербахче» (10 баллов), одержавший победу над луганской «Зарей» (2 очка).