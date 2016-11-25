Краснодар, 25 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае может быть введен карантин из-за африканской чумы свиней. Только в текущем месяце было зарегистрировано 10 вспышек вируса среди домашних животных и на ряде крупных свиноводческих комплексов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РФ 25 ноября.

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Кроме того, выявлены и случаи стихийных захоронений заражённых животных. Они, в частности, обнаружены в лесозащитной полосе вблизи Юго-Северного сельского поселения в Тихорецком районе и недалеко от станицы Старотитаровская Темрюкского района. Также выброшенные трупы инфицированных вирусом АЧС свиней были найдены на территории Сочинского национального парка.

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По мнению специалистов ведомства, все это говорит не только о снижении ветеринарно-санитарного контроля, но и о недостаточной эффективности принимаемых властями Кубани мер по недопущению распространения опасного вируса.

В ведомстве уточнили, что распространению вируса способствует в том числе и активное развитие личных подсобных хозяйств в сфере свиноводства, которое возобновилось в последние два года. Напомним, что в период 2013—2014 годов в регионе действовали серьезные ограничения в данном направлении, что позволяло удерживать ситуацию с АЧС под контролем.

В случае, если карантин все-таки будет введен, это приведет к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе зерновых, и, следовательно, отрицательно скажется на экономике региона и страны в целом, добавили в Россельхознадзоре РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в этом году очаг африканской чумы свиней был выявлен в конце августа на свиноводческой ферме АО «Дан Куб» Красноармейского района Кубани, где произошел падеж свиней. Наличие в пробах опасного вируса подтвердили лабораторные исследования. На ферме до вспышки АЧС содержалось около 30 тыс. голов свиней. Так как вакцины от вируса нет, они подлежат уничтожению. Напомним, все поголовье животных на предприятии также было отчуждено и в 2012 году. Причина также — вспышка АЧС.