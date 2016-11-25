Ярославль, 25 ноября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Все коммунальные платежи в Ярославской области хотят перевести в единый информационный расчетный центр — ЕИРЦ. Об этом ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона. Банковское обслуживание всей региональной коммуналки, скорее всего, будет осуществлять «Сбербанк».

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Создание ЕИРЦ предусмотрено указом губернатора Ярославской области №564 от 9 ноября 2016 года. Определить организационно-правовую форму Регионального информационно-расчетного центра и принять решение о его учреждении, согласно Указу, должно Правительство Ярославской области. Обнародованных документов Правительства еще нет. Пока не ясно, будет ли это государственное унитарное предприятие или акционерное общество. Проект курирует советник Председателя Правительства региона Павел Юхвидин.

Таким образом, вероятно, региональные власти хотят распутать Гордиев узел проблем коммунальных неплатежей, тянущихся многие годы. В частности, речь идет о прозрачности коммунальных отчислений и платежей конечным поставщикам природных и коммунальных ресурсов — в первую очередь Газпрому. В ноябре 2016 года долг перед поставщиком газа региональных потребителей превысил 5,5 млрд рублей. При этом неоднократно возникали случаи, когда в цепочках расчетов за коммуналку возникали сбои — управляющие компании, собирая деньги с жителей, не перечисляли их поставщикам ресурсов (например, тепла или воды), или когда ресурсники, получив деньги от УК, не рассчитывались с «ГазпромМежрегионгаз Ярославль». Концентрация всех коммунальных платежей в одних руках может решить эту проблему: все денежные потоки станут прозрачными, что сведет к минимуму возможность махинаций. Граждане же смогут оплачивать в перспективе все платежи по единой квитанции.

Сейчас практически во всех районах есть муниципальные информационные расчетные центры, которые занимаются начислением квартплаты и распределением коммунальных платежей далее. Они должны быть ликвидированы и влиться в состав нового регионального ЕИРЦ. Для этого требуется решение самих властей районов. Кроме того, ЕИРЦ нужно заключить договоры со всеми управляющими компаниями региона, подавляющее большинство которых — частные, а также поставщиками ресурсов — тепла и воды, и, наконец, с самим Газпромом.

Если муниципальные расчетные центры и компании готовы взять «под козырек», то частные УК называют новую систему революционной и пока с большим сомнением относятся к возможным переменам. Одни компании находятся на обслуживании частных биллинговых центров, другие имеют собственные структуры, производящие начисление квартплаты, расщепление платежей, учет льгот и прочее. Кроме того, некоторые такие системы интегрированы в бизнес-процессы: система не только начисляет квартплату, но и следит, например, за заявками жильцов и контролирует их исполнение. Разорвать налаженные связи будет проблематично, говорит руководитель одной и управляющих компаний Ярославля, пожелавший остаться неназванным.

«Есть целый ряд вопросов, которые пока вызывают большие сомнения — юридические, технические, финансовые. Нам говорят, что есть указ губернатора о создании ЕИРЦ. Но сама эта структура будет то ли частной, то ли частно-государственной. Нужны гарантии со стороны губернатора, Правительства области, что с деньгами ничего не случится в частной структуре. Такие случаи уже были, например, в Подмосковье. Они будут собирать деньги, а оказываем услугу и несем ответственность за нее мы, мы же являемся и налоговым агентом. Нам говорят: а вдруг вы в Монако убежите со всеми деньгами. Но мы одна из многих УК, и если мы и убежим, ничего страшного не будет. А что если все коммунальные платежи, собранные со всей области, однажды уйдут в Монако?», — делится своими сомнениями собеседник ИА REGNUM.

Управляющие компании обращают внимание и на неопределенность технических решений.

«Это очень непростая система, в которой есть множество сложностей и нюансов, например, по льготам, которых очень много. Они должны быть рассчитаны верно. То, что работало в Новосибирске, например, в Ярославле работать не будет — в разных регионах и разных районах есть свои льготы, своя специфика. Унифицировать все это очень непросто, таких технических решений мы не видим. А несовершенные решения приведут к тому, что пострадают жильцы, с которыми договоры у нас, управляющих компаний. Пока не будет предложено четких технических решений, мы не будем работать с ЕИРЦ, не передадим свои базы данных», — говорит руководитель ярославской управляющей компании.

Недоумение высказывают и руководители частных биллинговых центров, обслуживающих ряд управляющих компаний. Они опасаются, что им придется просто прекратить свою деятельность, а сотрудников уволить, в отличие от муниципальных расчетных центров, которые могут влиться в новую структуру. Впрочем, говорить об этом публично люди тоже не хотят, ссылаясь на отсутствие конкретных документов и действий. Сейчас такие центры работают по договорам с управляющими компаниями, и эти договоры заключены, как правило, на долгие сроки.

Проблему неплатежей в коммунальной сфере власти региона и муниципальных образований решают уже не один год. До сих пор они шли по другому пути, который, напротив, предполагал исключение посредников из расчетов за коммунальные услуги. Речь идет о так называемых прямых платежах, когда житель платит за квартиру не всю сумму управляющей компании, а сразу поставщикам услуг: УК — за содержание и ремонт жилья, водоканалу — за водоснабжение и водоотведение, котельной — за тепло и горячую воду и т.д. Так в Рыбинске и Ярославле на прямые платежи перешла примерно половина жилого фонда. Для этого ресурсники и местные власти проводили собрания с собственниками жилья, убеждая их платить напрямую и нередко преодолевая сопротивление управляющих компаний, желающих самостоятельно распоряжаться деньгами. Пока ресурсники также осторожно смотрят на новшество, для них появление еще одного посредника — шаг назад. Тем более, что услуги расчетных центров не предусмотрены в их тарифах, а выбирать платежного агента законодательство требует исключительно на конкурсной основе. Тарифы новой организации не ясны, предложения установить их в процентах с оборота могут оказаться попросту неконкурентоспособными.

«В настоящее время информации о том, как в Ярославле предполагается организовать работу единого регионального информационно-расчетного центра крайне мало. В этой связи строить какие-либо гипотезы специалисты ТГК-2 сейчас считают преждевременным. Однако необходимо заметить, что именно исключение посредников из цепочки платежей за коммунальные ресурсы и переход потребителей на прямые платежи в адрес ресурсоснабжающих организаций — действенная мера для повышения собираемости денежных средств. Это однозначно подтверждается опытом как самой ТГК-2, так и прочих поставщиков ресурсов в различных регионах России. Если же говорить о возможности для жителей города оплачивать полученные ресурсы по одной квитанции, то в этом вопросе специалисты ТГК-2 объединили усилия с коллегами из ТНС-энерго. В целях развития сервисов приема платежей и повышения качества обслуживания абонентов компании разрабатывают составной платежный документ, объединяющий квитанции двух энергокомпаний, с возможностью оплаты в кассовом центре или на сайте любой из них», — прокомментировали ситуацию в ТГК-2.

Между тем Правительство региона ставит перед муниципальными властями жесткие сроки. Так, в Тутаеве и Переславле-Залесском нужно проработать вопрос о заключении договоров между управляющим компаниями и ЕИРЦ уже с 1 января 2017 года, в Рыбинске и Ростове — с февраля, в Ярославле — с марта. Учитывая, что большинство управляющих компаний частные, а реальных рычагов воздействия на них у муниципалов нет, вряд ли такую задачу можно признать исполнимой. Правда, на всех совещаниях рабочей группы по созданию ЕИРЦ в районах присутствуют представители областной государственной жилищной инспекции — в их компетенции проверка деятельности УК и вопросы лицензионного контроля.

Не исключено, что создание ЕИРЦ — часть соглашений между региональными властями и «Сбербанком», о котором на заседании Ярославской областной думы 22 ноября сказал директор департамента финансов региона Илья Баланин. По этому соглашению, «Сбербанк» должен будет увеличить отчисления по налогу на прибыль в региональный бюджет в 2017 году. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сокращение поступлений от «Сбербанка» стало одной из составляющих бюджетного кризиса 2015−2016 годов, когда регион не выполнил соглашение с Минфином и вынужден был вернуть льготный кредит в федеральный бюджет. Получив «оптом» все коммунальные платежи с комиссией около 4%, «Сбербанк» сможет нарастить свою прибыль, и, соответственно, увеличить налоговые отчисления. Однако это может и вызвать ряд сложностей, так как у разных поставщиков услуг выстроены привычные для жителей взаимоотношения с другими банками и платежными системами, а высокие комиссии Сбербанка с ряда коммунальных платежей сегодня только стимулируют поиск новых каналов оплаты граждан. И если молодежь и люди среднего возраста выбирают всевозможные он-лайн сервисы, то представители старшего поколения вообще предпочитают платить за услуги ЖКХ на почте.

Обращает на себя внимание и еще один нюанс: о создании ЕИРЦ, которое может коснуться всех жителей региона, власти Ярославской области пока не заявили публично, и даже профессионалы в коммунальной сфере не имеют ответов на все интересующие их вопросы.