Москва, 25 ноября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Законопроект о новом виде постановления Конституционного суда, внесенный президентом РФ в Госдуму, направлен на повышение эффективности законодательного процесса, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение обязательного учета правоприменительными органами позиций КС, что в рамках действующей правовой системы является необходимым элементом поддержания режима законности и правопорядка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Изменениями предлагается новый вид постановления, принимаемого Конституционным судом по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти: постановление о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции в истолковании, данном КС.

В случае принятия такого постановления при применении соответствующего нормативного акта или договора исключается любое иное их истолкование, а на последствия принятия такого постановления распространяются положения федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» и иных федеральных законов, установленные для случаев признания нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции страны.

Законопроект предусматривает также прямое закрепление принципа недопустимости применения нормативного акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с истолкованием, данным КС.

Президент, правительство не позднее двух месяцев после опубликования решения КС отменяют нормативный акт соответственно президента или правительства, следует из документа. Региональное заксобрание в течение шести месяцев после опубликования решения КС вносит необходимые изменения в конституцию (устав) субъекта РФ, отменяет признанный неконституционным закон, принимает новый закон, отмечается в документе.