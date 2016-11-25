Пекин, 25 ноября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Китайские пользователи смартфонов от Apple столкнулись с новой проблемой. Если в начале ноября речь шла о физических неполадках устройств, то теперь владельцы iPhone 6S и 7 волнуются за свои личные данные.

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Одна из владелиц iPhone 7 выложила в социальную сеть Weibo «живой снимок» своей дочери у детского сада, после чего с ней связался незнакомый человек и сообщил ей точный адрес учреждения. Как позднее выяснилось, мужчина предупредил мать девочки о том, что пользоваться функцией «живое фото», представленной в iPhone 6S и 7, небезопасно — любой желающий без специальных навыков или оборудования может узнать точные координаты, где был сделан снимок, пишет «Сина синьвэнь».

«К счастью у человека, который мне написал не было плохих намерений, он просто предупредил меня. Я рассказала своим друзьям о произошедшем, и все мы находимся в шоке от того, что без нашего ведома личные данные попадают в сеть. Я считаю, что Apple обязаны исправить этот недостаток», — сообщила журналистам женщина, пожелавшая не раскрывать своего имени.

Журналисты уже попробовали воспользоваться описанным методом, в результате все «живые снимки», сделанные на iPhone и скаченные из соцсети Weibo, содержали информацию о точном местоположении пользователя.

Официальное представительство Apple в КНР пока не прокомментировало новость о возможной уязвимости системы iOS. Пользователи соцсетей начали сбор подписей под петицией с требованием устранить неполадку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 ноября руководство американской корпорации Apple сообщило о начале кампании по бесплатной замене аккумуляторов смартфонов iPhone 6S в Китае, произведенных в период с сентября по октябрь 2015 г. Данные устройства признаны дефектными, но не подлежащими полной замене на новые.