Канберра, 25 ноября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Боевик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ИГ) Нил Пракаш, который занимался вербовкой граждан Австралии, выжил после авиаудара ВВС США, сообщает 25 ноября Australian Associated Press со ссылкой на New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Даиш

ВВС США нанесли авиаудар на севере Ирака в апреле этого года. Через шесть месяцев Пракаш был задержан на Ближнем Востоке. Официальные представители США заявили, что в результате авиаудара Пракаш был ранен, однако ему удалось выжить.

Напомним, Пракаш является уроженцев Австралии, он покинул город Мельбурн, чтобы присоединится к террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пракаш связан со сторонниками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Австралии, которые планировали неудавшийся теракт в Мельбурне, и с боевиком, убившим полицейского в Сиднее. Пракаш выступал с видео обращениями к гражданам Австралии и призывал их к актам терроризма.