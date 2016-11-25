Москва, 25 ноября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжает балансировать в районе 50 долларов за баррель. Определяющим фактором, конечно, выступает предстоящая 30 ноября встреча ОПЕК, на которой будут обсуждаться вопросы заморозки объемов добычи, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Конечно, шансы на достижение этого соглашения достаточно высоки. И именно это поддерживает котировки энергоносителя на относительно высоких уровнях. Но при этом отдельные сигналы вызывают некоторые сомнения, что препятствует продолжению восходящего ралли. Скорее всего, вплоть до появления итогов заседания, котировки будут удерживаться в диапазоне 48−51 доллар за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, цены на нефть перешли к падению на фоне сильного доллара. Утром, в самом начале торгов, нефтяные цены были статичны. Позднее нефть марки Brent торговалась на уровне $48,57, снизившись на 43 цента или на 0,9% с момента закрытия предыдущей сессии. Нефть марки WTI стоила $47,59 за баррель, что на 37 центов или на 0,8% ниже результата 24 ноября.