Токио, 25 ноября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что размещение на островах Итуруп и Кунашир противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» вызвало сожаление у японского руководства: позиции Токио и Москвы не совпадают, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Японии над Курильскими островами

«Мы передали по дипломатическим каналам своё сожаление, так как это не совпадает с позицией нашей страны», — заявил Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны развернуло ракетные комплексы на своих островах — Итурупе и Кунашире. Цель — усиление защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Болезненная реакция Токио связана с тем, что Япония оспаривает принадлежность этих островов южных Курил у России.

23 ноября министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что будут приняты соответствующие меры. «Мы придаём этому серьёзное значение и после уточнения будем реагировать соответствующим образом», — заявил он.

24 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Токио по поводу недовольства российскими действиями на Курилах, заявила, что размещение ракет осуществлено на плановой основе, в рамках укрепления обороны и национальной безопасности.

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. Позиция Москвы: эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, они являются частью России.