Москва, 25 ноября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, американская валюта против корзины резервных валют остается вблизи максимальных значений за последние 14 лет. Новый курс экономики, предложенный будущим президентом Дональдом Трампом и планы ФРС по ужесточению монетарной политики, где фокус теперь смещается с декабря на весь 2017 год, продолжают способствовать притоку капитала в США, считает вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Пока на долговых рынках продолжается «встряска» (рынок фьючерсов полагает, что следующее повышение ключевой ставки произойдет в июне 2017 года с вероятностью в 57,1%), ситуация благоприятствует инвестициям в более рискованные активы. В День Благодарения, когда торги в США не проводились, во фьючерсах движение вверх продолжилось, что предвещает позитивное начало постпраздничной сессии», — пояснил Вернер.

«И почему бы этому не случиться, ведь ранее был успешно протестирован прежний исторический максимум в роли поддержки, да и сама статистика за «быков»! После сильного ноября предрождественское «ралли» как правило идет еще бодрее», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 25 ноября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем увеличился на 61,92 копейки и составил 64,62 руб. Курс евро к рублю вырос на 3,15 копейки — до 68,08 руб. Нефть марки Brent стоит $48,97 за баррель.