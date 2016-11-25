Москва, 25 ноября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за опасное вождение правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. Штраф составит 5 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы напоминают, что уже внесены изменения в Правила дорожного движения — установлен запрет на опасное вождение, выражающееся в «неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба».

Отметим, что сейчас за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выражающееся в случае опасного вождения в перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, установлен штраф в размере 1,5 тыс. рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).