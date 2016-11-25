Москва, 25 ноября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Британский Bentley, производитель автомобилей класса «люкс», привез на российский рынок самый мощный в мире седан — Flying Spur W12S. Его 6,0-литровый бензиновый двигатель выдает мощность 635 л.с., сообщает AutoNews.

Pinthiscars.com Flying Spur W12S

Благодаря обновленному двигателю, W12S способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 секунды и развить скорость до 325 км/ч. Автомобиль является самым быстрым седаном в истории бренда.

Также в России стартовали продажи седана Bentley Flying Spur V8S — первые экземпляры уже переданы отечественным покупателям. Дебют новинки состоялся в марте 2016 года на автосалоне в Женеве.

Под капотом седана стоит модернизированный двигатель V8 S с двойным турбонаддувом, который выдает до 528 л.с. На разгон до 100 км/ч седану требуется 4,9 секунды, наибольшая скорость — 306 км/ч.