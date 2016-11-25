Пекин, 25 ноября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Число жертв обрушения строительных лесов на электростанции в Китае возросло до 74 человек, сообщает 25 ноября Associated Press.

Andina.com Спасательные работы на месте обрушения строительных лесов

Трагедия произошла в городе Фэнчэн, расположенный в провинции Цзянси, во время проведения строительных работ возле 165 — метровой бетонной башни охлаждения (градирне) электростанции.

На данный момент обнаружены тела 74 человек, еще двое рабочих получили ранения. На месте происшествия работают 500 спасателей, включая сотрудников военной полиции.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местные органы власти провести расследование причин аварии и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по предварительной версии, обрушение произошло из-за нарушения технологии строительства. ЧП произошло приблизительно в 7:00 по местному времени.

Генеральный директор компании, которая вела строительные работы, дал подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Строительные работы на ТЭС города Фэнчэн начались в конце 2015 года и должны завершиться в ноябре 2017.