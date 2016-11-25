Красноярск, 25 ноября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Жители Красноярского края, болеющие сахарным диабетом, начали жаловаться на отсутствие льготного инсулина. По сообщениям красноярских массмедиа, препарат не выдают по рецептам.

Coreem.net Инсулин

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве здравоохранения, в регионе организована работа оперативного штаба по дополнительному лекарственному обеспечению. Деятельность рабочей группы курирует министр здравоохранения Вадим Янин.

В ведомстве подтвердили, что по состоянию на 23 ноября уровень отсроченного обеспечения составляет 2 735 рецептов (1 517 — региональные льготники, 1 118 — федеральные). Известно, что в структуре отсроченного обеспечения 16% (455 рецептов) составляют инсулины.

По словам начальника отдела лекарственного обеспечения Елены Кожуховой, увеличение числа рецептов, поставленных на отсроченное обеспечение, «объективно и связано с завершением поставок препаратов по контрактам на конец года для обеспечения федеральных и региональных льготополучателей», а также с проведением работы по закупу и заключению государственных контрактов на поставку препаратов на следующий год.

«Все поставленные на отсроченное обеспечение рецепты в обязательном порядке будут обслужены государственной аптечной сетью в установленные сроки», — заверила она.

В случае, если препарат закончился и пациент не может ожидать поступления лекарства в аптеку, в Минздраве рекомендуют обращаться к лечащему врачу, который «назначит и выпишет на льготных условиях аналогичный по действию препарат, либо предложит альтернативную схему лечения».

Также сообщается, что пациентов, которые нуждаются в лекарствах, находящихся в процедуре закупа, принято решение обеспечить необходимой медпомощью в ноябре-декабре 2016 года в условиях дневных или круглосуточных стационаров больниц.

Добавим, в Красноярском крае на учете с сахарным диабетом состоит 70 тысяч пациентов. Ежегодно затраты на приобретение инсулинов и сахаропонижающих таблеток составляют более 500 млн руб. В 2016 году эти препараты закуплены на сумму 540 млн рублей, в том числе 300 млн рублей (12 наименований) — инсулины.

По данным краевого Минздрава, сейчас товарный остаток инсулинов на складе и в аптеках представлен на сумму 26 млн рублей, что составляет месячную потребность. Дополнительно проводятся процедуры закупа для обеспечения переходящего запаса на начало года. Объявлены плановые процедуры закупа на 2017 год в необходимом объеме.