Москва, 25 ноября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 ноября закрылись небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,2%, до $49. Низкая активность на рынке была обусловлена празднованием в США Дня благодарения.

Abnews.ru Нефть

Цены на нефть целый день простояли в узком диапазоне на уровне $48,98. Они замерли в ожидании новостей из ОПЕК. Позиции Ирана и Ирака еще не определены. Квоты для них будут определяться непосредственно на заседании, которое состоится 30 ноября.

На часовом периоде по Brent сформировался симметричный треугольник. Это модель продолжения бычьего тренда. Судя по узкому диапазону, участники рынка настроены на положительный исход встречи. Если на торгах в Европе покупатели промедлят с выходом вверх, то продавцы, используя их уязвимость, вернут цену на уровень $47,57.

В США биржи работают по сокращённому дню. Низкая ликвидность сохранится до понедельника. Это значит, что возможны непредсказуемые колебания в любую сторону с быстрыми возвратами цены на прежние уровни.