Москва, 25 ноября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 24 ноября закрылись ростом по доллару и снижением по евро. Курс доллар/рубль вырос на 0,03%, до 64,48 руб., евро/рубль снизился на 0,06%, до 68,02 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В четверг торги на внутреннем валютном рынке прошли спокойно. Курс доллара консолидировался на уровне 64,45 руб., курс евро — на 68,02. Цены на нефть целый день простояли в узком диапазоне на уровне $48,98. Низкая активность на всех рынках наблюдалась из-за празднования в США Дня благодарения.

Для рубля основными драйверами остаются динамика нефти и американских облигаций. Цены на нефть замерли в ожидании новостей из ОПЕК. Позиции Ирана и Ирака еще не определены. Квоты для них будут определяться непосредственно на заседании, которое состоится 30 ноября.

Судя по трёхдневному флэту, участники рынка настроены на положительный исход встречи. Brent удалось пережить ралли доллара и удержаться около уровня $50 баррель.

В Азии нефть и индекс доллара торгуются в небольшом минусе. Рублёвые пары могут открыться на Мосбирже снижением, но не факт что нисходящая динамика сохранится на продолжительное время.

Пока нефть торгуется в районе 49 долларов, угроза для рубля исходит лишь от роста доходности американских облигаций. В Азии доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2%, до 2.40%, 30-летних — на 1,14%, до 3,05%.

Сегодня, 25 ноября, в первой половине дня рубль должен получить поддержку от налоговых выплат (НДС, акцизы, НДПИ). Скорее всего, экспортёры уже конвертировали валюту в рубли, поэтому поддержка будет исходить лишь от тех компаний, которые ждали ослабления национальной валюты к пятнице.

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к британской статистике (вторая оценка ВВП за III квартал, розничные продажи). Низкая ликвидность на рынках сохранится до понедельника, поскольку после Дня благодарения американские биржи будут работать по сокращенному графику.

Если рост доходности американских облигаций на торгах в Европе сохранится, рубль окажется под давлением. В этом случае курс доллара вернётся к уровню 64,95/65,00 руб. Если доходность снизится, то возможно отступление пары к 64,20 руб. Нужно будет смотреть, как себя будет вести цена на нефть. При снижении цен до $48, давление на рубль усилится, при росте до $50 — ослабится.