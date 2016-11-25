Пекин, 25 ноября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. В то время пока спасатели продолжают разбирать завалы на строящейся электростанции, Председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других высокопоставленных чиновников обратились к гражданам Китая.

Lapatilla.com Спасательные работы на месте обрушения строительных лесов

Си Цзиньпин призвал местные власти продолжать спасательные работы и оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Он также отметил, что в стране за недавнее время произошло несколько аварий, приведших к гибели людей, и правительство должно принять меры, чтобы полностью искоренить угрозу повторения этих трагедий, пишет «Жэньминь жибао».

Премьер-министр КНР Ли Кэцян призвал спасать жизни пострадавших и не останавливать поиски пропавших. Кроме того, китайский премьер отдал распоряжение создать группу Государственного совета для ведения независимого расследования причины аварии.

Вице-губернатор провинции Цзянси Ли Ихуан пообещал провести серьезное расследование причин аварии и привлечь к ответственности виновных.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, число жертв обрушения на строящейся электростанции продолжает увеличиваться. По последним данным, в результате крушения погибли 74 человека.