Мадрид, 25 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Мадридский баскетбольный клуб «Реал» на своем паркете переиграл казанский «УНИКС» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая 24 ноября в Мадриде, завершилась счетом 89:75.

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Результативнее всех в этом матче сыграл центровой российской команды Артём Параховский, набравший 19 очков. В составе победителей отличился Фелипе Рейес (16 баллов).

После девяти матчей регулярного чемпионата Евролиги казанский «УНИКС» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, мадридский «Реал» — на второй позиции.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур.

«Реал» (Мадрид) — УНИКС (Казань) — 89:75 (25:17, 15:20, 22:18, 27:20).

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